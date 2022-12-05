«Укроборонпром» заявил о завершении испытаний дрона-камикадзе с дальностью полета 1000 км
Украинский концерн "Укроборонпром" заявил о проведении испытаний своего нового дрона-камикадзе, сообщает "Интерфакс-Украина".
По заверениям концерна, он будет иметь дальность полета до 1000 километров и когда поступит на вооружение, Украина будет иметь в своем арсенале первое оружие, способное напрямую атаковать территорию России.
Впервые о нем сообщалось 17 октября. Затем, после последовавших ударов по Киеву иранскими беспилотниками Shaded-136, концерн представил в своих соцсетях фото деталей своего нового БПЛА.
Тогда мир узнал, что новый украинский беспилотник должен иметь дальность полета до 1000 километров и обычный заряд взрывчатого вещества массой 75 килограммов.
Пока точные параметры и характеристики дрона неизвестны, но исходя из дальности полета и массы взрывчатого вещества можно предположить, что это будет крупный летающий объект. По словам пресс-секретаря "Укроборонпрома" Натальи Садовой, не исключено, что вскоре мы увидим ее в действии. Одно из ее самых важных испытаний подходило к концу.
Пресс-секретарь компании добавила, что последние испытания украинского беспилотника должны завершиться к концу декабря.
Опубликовано: Николай Скира
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