Чайлдфри как право свободного выбора образа жизни и репродуктивного поведения

Феномен чайлдфри, как свободный выбор оставаться бездетными возник в США в семидесятые годы ХХ века.

На сегодняшний день количество пар и отдельных людей, сознательно выбирающих не заводить детей, приближается в разных странах до 20-25 процентов. В некоторых европейских странах и США такие люди объединяются в сообщества с целью снизить репродуктивное давление со стороны общества и даже получить ряд льгот.

В России тенденция пока не носит массового характера, хотя количество людей, особенно младшего возраста, осознанно отказывающихся от продолжения рода, растет. Сказываются и индивидуалистические ценности, все больше заявляющие о себе в обществе, и желание людей больше внимания уделять себе, своей карьере, увлечениям и самореализации.

Репродуктивное давление, по признанию семей, осознанно выбравших бездетность, до сих пор присутствует. Чаще всего оно исходит от родственников старшего поколения. Недавно в России началось рассмотрение законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри, но бездетные семьи не очень понимают, что в их образе жизни пропагандистского, ведь иметь или не иметь детей это просто образ жизни, который делают люди, исходя из своих ценностей и материальных возможностей.