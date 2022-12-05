Стеклянный мальчик Чайковский: за что Фанни Дюрбах дала ему такое прозвище

Композитор Петр Чайковский с детства был очень чувствительной натурой: он сочинял стихи, и мог часами напролет слушать музыку, которую потом стал сочинять и сам.

25 апреля 1940 года в семье уральского сталелитейщика Ильи Чайковского и его жены появился маленький Петя. Четыре года спустя родители наняли своим чадам, коих у них было уже четверо, французскую гувернантку Фанни Дюрбах.

В семье очень любили музыку, а для маленького чувствительного Пети, это вообще был целый мир. Он мог слушать музыку часами, и рано начал писать стихи на французском языке, который выучил, благодаря гувернантке.

Фанни Дюрбах стала называть его стеклянным мальчиком за его чувствительную нежную душу. Она стала первым человеком, который разглядел в ребенке задатки будущего гения. Именно Фанни вселила ему веру в себя и свой талант, всегда его поддерживала и хвалила. А, когда пришла пора уезжать, сохранила все его черновики. И не ошиблась.