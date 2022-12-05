Financial Times: у берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров
2022-12-05 23:15
Из-за введённого потолка цен на российскую нефть у берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров.
5 декабря британская газета Financial Times заявила о том, что у берегов Турецкой Республики образовалась пробка из нефтяных танкеров после принятия коллективным Западом и Австралией ограничения цены на импортируемое из России «чёрное золото».
Отмечается, что власти Турции ждут от страховщиков обещания, что любые суда, которые пройдут через проливы Босфора и Дарданеллы, будут полностью застрахованы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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