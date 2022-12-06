Ивлеева показала себя до того, как стала известной

Блогер, ведущая и актриса Настя Ивлеева не скрывает, что росла в простой деревенской семье. Знаменитость выложила в сеть свое фото времен, когда она еще не была известной.

Настя Ивлеева поделилась с фанатами фото из семейного архива. На снимке девушка позирует с длинными темными волосами.

Блогер показала также обстановку, в которой жила до того, как проснулась известной. Знаменитость не забывает о том, что воспитывалась в простой деревенской семье.

Ивлеева поделилась своим снимком, немало удивив публику.

Фанаты поддержали Настю, оценив ее природные данные и искренность.