Ивлеева показала себя до того, как стала известной
2022-12-06 10:04
Блогер, ведущая и актриса Настя Ивлеева не скрывает, что росла в простой деревенской семье. Знаменитость выложила в сеть свое фото времен, когда она еще не была известной.
Настя Ивлеева поделилась с фанатами фото из семейного архива. На снимке девушка позирует с длинными темными волосами.
Блогер показала также обстановку, в которой жила до того, как проснулась известной. Знаменитость не забывает о том, что воспитывалась в простой деревенской семье.
Ивлеева поделилась своим снимком, немало удивив публику.
Фанаты поддержали Настю, оценив ее природные данные и искренность.
Опубликовано: Настя Ивлеева