Нехватка «солнечного витамина» приводит к бессоннице

Витамин D очень важен для нормальной работы организма, он поддерживает иммунную систему, укрепляет кости, сердечную мышцу. Недостаток этого элемента чреват плохим сном и другими неприятными состояниями.

Чем грозит дефицит витамина D в организме человека, рассказала врач-терапевт Ирина Андреева:

"Дефицит витамина D может вызвать ряд симптомов, которые могут даже снизить качество вашего сна. Большинство пациентов с дефицитом витамина D не имеют симптомов, однако, если вы истощены, ваши кости болят, у вас есть мышечная слабость или изменения настроения, это свидетельствует о том, что с вашим телом что-то может быть ненормальным"

Специалист назвала основные признаки нехватки "солнечного витамина":

быстрая утомляемость;

ощущение боли и ломоты в костях;

выпадающие волосы;

слабость в мышечных тканях;

плохой аппетит;

депрессия, плохое настроение;

побледнение кожных покровов.

Обнаружив один из таких симптомов, нужно сходить к врачу и сделать тест, определяющий уровень витамина D в организме.

Если тест подтвердит проблему, надо восполнять недостающий элемент пищевыми добавками или изменением рациона.

Продукты, богатые "солнечным витамином": красное мясо, печень, желтки яиц, жирные виды рыбы.