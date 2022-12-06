Нехватка «солнечного витамина» приводит к бессоннице
Витамин D очень важен для нормальной работы организма, он поддерживает иммунную систему, укрепляет кости, сердечную мышцу. Недостаток этого элемента чреват плохим сном и другими неприятными состояниями.
Чем грозит дефицит витамина D в организме человека, рассказала врач-терапевт Ирина Андреева:
"Дефицит витамина D может вызвать ряд симптомов, которые могут даже снизить качество вашего сна. Большинство пациентов с дефицитом витамина D не имеют симптомов, однако, если вы истощены, ваши кости болят, у вас есть мышечная слабость или изменения настроения, это свидетельствует о том, что с вашим телом что-то может быть ненормальным"
Специалист назвала основные признаки нехватки "солнечного витамина":
быстрая утомляемость;
ощущение боли и ломоты в костях;
выпадающие волосы;
слабость в мышечных тканях;
плохой аппетит;
депрессия, плохое настроение;
побледнение кожных покровов.
Обнаружив один из таких симптомов, нужно сходить к врачу и сделать тест, определяющий уровень витамина D в организме.
Если тест подтвердит проблему, надо восполнять недостающий элемент пищевыми добавками или изменением рациона.
Продукты, богатые "солнечным витамином": красное мясо, печень, желтки яиц, жирные виды рыбы.
Опубликовано: Храмова Оксана
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