Британцы выпустили монеты, на которых изображены Гарри Потер и мотивы из знаменитой книги Дж. Роулинг

Выпуск монет приурочен к 25-летию со дня выхода в печать первой из легендарных книг о Гарри Потере и школе чародейства писательницы Джоан Роулинг.

Это будут монетки в четырех вариациях, номинальной стоимостью в 50 пенсов. На одной стороне изделия будет отображаться один из мотивов произведения о мальчике-волшебнике.

Примеры изображений - здание Хогвартса, паровоз-экспресс, везущий детей в школу магов, а также один из ее удивительных учителей.

С обратной стороны монеты можно увидеть портрет умершей королевы Великобритании Елизаветы II или лицо действующего британского главы государства - Карла III.

Ожидается большой интерес к юбилейным монетам в среде нумизматов. Такие экземпляры обойдутся любителям необычных монет недешево.

Так, цветные и золотые монетки будут стоять от 11 фунтов (это 12,5 евро) до 5215 фунтов стерлингов (6090 евро).

Что касается киновселенной, созданной по миру Джоан Роулинг, информации по работе над новыми проектами пока нет. Однако одна приятная новость все же есть.

Британский актер Рэйф Файнс, знаменитый своей ролью главного злодея в фильме (Волан-де-Морт), готов участвовать в дальнейших съемках (если таковые будут) в прежнем образе.