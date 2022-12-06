МО РФ: войска России заняли новые позиции на Краснолиманском направлении
Российские военные заполучили контроль над новыми выгодными позициями на Краснолиманском участке ведения спецоперации.
6 декабря представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки ведения специальной военной операции подразделения ВС РФ сумели продвинуться на Краснолиманском участке фронта, заняв выгодные и принципиально новые позиции.
По данным Конашенкова, получение контроля над данными позициями позволит российским военным успешно продолжать осуществление наступательных операций в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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