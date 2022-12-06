Электроотопительная установка стала альтернативой газовому отоплению: принципы работы

Энергосберегающая отопительная установка работает на электричестве и является отличной альтернативой газовому отоплению, особенно в тех случаях, когда подвести к дому газовую магистраль не представляется возможным.

Основными компонентами электроустановки являются расширительный бак, котел с автоматическим контролирующим оборудованием, циркуляционный насос, фильтр, электромагнитный пусковой механизм, манометр, электротоковый автомат и выпускающий клапан.

Основной нагревательный элемент этого отопительного комплекса: пара электродов из термоустойчивого сплава. По ним двигаются ионы (скорость 50/1 секунда), вследствие чего происходит выделение тепла и, соответственно повышается температура воды.

Движение ее к верхней точке трубопровода осуществляется естественным путем за счет значительных отличий температурных параметров на входном и выходном участке котла.

Энергосберегающее отопление такого типа имеет автоматизированный контроль температуры, датчик, показывающий реальные цифры и компактную нагревательную емкость, что позволяет разогреть воду в системе почти до температуры кипения за секунды.