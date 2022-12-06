Казимир Малевич говорил, что его Черный квадрат написал сам себя его рукой

Черный квадрат Казимира Малевича остается самой известной и противоречивой картиной в мире после Джоконды.

Споры вокруг ценности Черного Квадрата Малевича не стихают вот уже более столетия. А начались они еще в 1916-м году, когда картину впервые представили публике. Кто-то восхищается оригинальностью художника, другие категорически не принимают картину.

По признанию самого Малевича, Черный квадрат был вдохновлен его работой над декорациями к постановке Победа над Солнцем. Художник говорил, что после написания картины неделю не мог спать, вглядывался в свое творение и видел в черной пустоте его то, что люди видели в божественном лике.

Малевич, будучи не только художником, но и философом говорил, что картина была написана им под воздействием бессознательного космического сознания, и в определенном смысле Черный квадрат сам написал себя его рукой.