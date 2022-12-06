FT: 9 пакет санкций ЕС против России включает контроль за экспортом продукции

Издание Financial Times обнародовало детали нового антироссийского пакета санкций Евросоюза.

6 декабря международная газета Financial Times со ссылкой на инсайдера сообщила о том, что разрабатываемый в Брюсселе девятый пакет санкционных мер против России включает в себя контроль за экспортируемой продукцией общей стоимостью свыше двух миллиардов евро. Отмечается, что речь идёт о товарах двойного назначения, которые могут быть использованы Москвой в военной сфере.

Также в Financial Times отмечают, что новый антироссийский пакет санкций ЕС предполагает запрет на вещание четырёх российских телеканалов на территории Европы.