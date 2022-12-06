Эффективность отопительной системы зависит от типа теплоносителя

Среди теплоносителей наиболее распространенными и энергетически оправданными являются вода, электричество и воздух.

Целесообразно подробнее рассмотреть, как устроено эффективное отопление дома в каждом случае.

1) Теплоноситель вода. Это наиболее часто встречающаяся в быту система отопления. Принцип ее работы прост. Вода в системе нагревается за счет работы котла, а затем распределяется посредством труб в радиаторные установки, где отдает тепло в помещение, а затем по трубам обратки возвращается к котлу и цикл повторяется снова. Котел при этом может нагреваться с помощью керосина, газа дров, торфа или пеллет.

2) Теплоноситель электричество. В этом случае котел заменяют обогреватели инфракрасного излучения с длинными волнами, которые монтируются на потолочной части, либо кабельные пленочные аналоги, либо электрические конвекторы. Наиболее эффективными считаются последние: КПД достигает 80 процентов. При поступлении электротока они нагревают воздух, который затем подается в помещение.

3) Теплоноситель воздух. Эффективное отопление может быть и за счет нагрева воздуха. Для этого необходимо приобрести качественный теплогенератор. Внутри него имеется камера сгорания, куда подается топливо, выделяемая энергия производит нагрев воздуха, который вентилятором гонится вверх, затем поступает в теплообменник, и уже потом через воздуховоды выходит в комнаты.