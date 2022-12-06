Самолет ВВС Хорватии рухнул на северо-востоке страны

Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии потерпел крушение на северо-востоке страны.

Боевой самолет ВВС Хорватии потерпел крушение на северо-востоке страны, ведутся поиски пилота, сообщило министерство обороны.

"Истребитель ВВС Хорватии во время тренировочного полета упал на территории близ Слатины в Вировитицко-Подравинской жупании. Приняты меры для спасения экипажа", - говорится в публикации.

В настоящий момент в распоряжении Вооруженных сил страны находятся четыре истребителя этого типа. Самолеты Миг-21 производились еще в СССР и считаются морально устаревшими.

Министр обороны страны заявил, что ведомство ведет переговоры о закупке эскадрильи из 12 французских штурмовиков Rafale. Сумма контракта оценивается в 999 миллиона евро.