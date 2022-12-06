«Плакала и вставала на колени»: Дану Борисову не пустили в самолет в Таиланд

46-летняя телеведущая пожаловалась на испорченный отпуск. Дана Борисова посетовала на очень строгие требования авиакомпании.

Телеведущая вместе с дочерью Полиной должна была вылететь в Таиланд. Они прошли регистрацию на рейс, отправили свой багаж. Но неожиданно в последний момент Дану не пустили в самолет.

Как рассказала Борисова, возникла путаница с документами, сообщает Космополитен.

«Нас уже зарегистрировали, уже чемодан "уплыл". Как вдруг подходит представитель "Аэрофлота" и спрашивает некую 105-ю бумажку на тайском языке для собаки – некотое разрешение на ввоз. Я отвечаю, что у нас все в порядке. Но он затребовал бумажку. Я плакала, вставала на колени, но нас развернули», — пожаловалась Дана.

Позже Борисова выяснила, что отсутствующий у нее документ в обязательном порядке должен предъявляться на курорте, куда она намеревалась отправиться. Звезда тогда решила поменять билеты и потеряла при этом финансы.

«Эта загадочная бумажка в Бангкоке не требуется, она нужна именно по прилету на Пхукет. Это что-то новенькое. Не пустить из-за нее на рейс, по моему мнению, беспредел. Доплатили, поменяли билеты. Не знаем, куда пропали деньги. Мы уставшие, грустные, доплатили. В итоге летим в Бангкок, потом добираться до Пхукета уже на местных авиалиниях», — поделилась планами телеведущая.