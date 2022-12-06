Дочь Ренаты Литвиновой стала лицом российского бренда

Представленная девушкой коллекция разработана при сотрудничестве с фотографом Маргаритой Смагиной. Съемки состоялись в Армении.

21-летняя Ульяна Добровская, дочка уехавшей в Париж Ренаты Литвиновой, снялась в рекламе бренда Befree из России.

Представленная девушкой коллекция разработана при сотрудничестве с фотографом Маргаритой Смагиной. Съемки состоялись в Армении, сообщает Сплетник.ру.

Основными в коллекции стали фотопринты с работами Маргариты, которая снимала для ID Magazine, Esquire, Paper Magazine. А при разработке новой капсулы создатели вдохновились эстетикой Рафа Симонса и его личным видением фотопринтов.

Как уточняет издание, это уже третья по счету капсула в серии коллабораций этого бренда с современными российскими художниками. Вместе с Ульяной в этой коллекции снялась также балерина Анастасия Шевцова.

Ульяна Добровская учится на дизайнера в Антверпенской королевской академии изящных искусств. Девушка ранее презентовала несколько авторских коллекций. Она, кроме того, попробовала себя в качестве актрисы, снявшись в ленте своей матери "Северный ветер".