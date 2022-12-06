Песков: западные спецслужбы никогда не оставляли Россию в покое
2022-12-06 22:37
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы коллективного Запада никогда не оставляли Россию в покое.
6 декабря глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал представителям средств массовой информации о том, что западные спецслужбы никогда не оставляли в покое России и всегда действовали крайне агрессивно.
Песков добавил, что у российской контрразведки всегда было много работы, ввиду чего после начала спецоперации давление спецслужб коллективного Запада на Россию не усилилось.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Лукашенко поручил создать проект выкупа арендного жилья для военнослужащих
Министр обороны Польши Блащак исключил возможность передачи Украине ЗРК Patriot
Путин посетил отремонтированный Крымский мост, проехавшись по нему на автомобиле
Жан-Пьер: Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок
Newsweek: большая часть мира встала на сторону Путина в конфликте на Украине