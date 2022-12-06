Песков: западные спецслужбы никогда не оставляли Россию в покое

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы коллективного Запада никогда не оставляли Россию в покое.

6 декабря глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал представителям средств массовой информации о том, что западные спецслужбы никогда не оставляли в покое России и всегда действовали крайне агрессивно.

Песков добавил, что у российской контрразведки всегда было много работы, ввиду чего после начала спецоперации давление спецслужб коллективного Запада на Россию не усилилось.