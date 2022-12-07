«Ведомости»: власти РФ подготовили 3 варианта ответа на потолок цен на нефть

Издание "Ведомости" утверждает, что российское правительство разработало не менее трёх вариантов ответа на западный нефтяной потолок.

В среду утром российская газета "Ведомости" со ссылкой на инсайдера в администрации президента сообщила, что власти России разработали три проекта возможного ответа на решение Запада ввести потолок цен на российскую нефть. По данным "Ведомостей", первым вариантом является постановление запретить продажу нефтепродуктов государствам, которые поддержали установление предельной цены на них.

Второй вариант предполагает запретить Москве исполнять контракты, в которые включён ценовой потолок вне зависимости от страны-получателя нефти. Третий же вариант предлагает установить индиктивную цену на российскую экспортную нефть Urals в сравнении с элитным сортом Brent.