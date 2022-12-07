Новый оборонный бюджет США предполагает попытки исключения России из G20

7 декабря стало известно, что в новый оборонный бюджет Вашингтона внесены позиции, предполагающие попытки добиться исключения России из "Большой двадцатки".

Журналисты российских СМИ проанализировали новый оборонный бюджет США, согласованный обеими палатами американского Конгресса, обнаружив, что документ законодательно фиксирует попытки Вашингтона добиться исключения РФ из некоторых международных организаций, включая Группу Двадцати.

Также в американском оборонном бюджете сообщается, что Соединённые Штаты намерены добиваться исключения России из Совета по финансовой стабильности, Базельского комитета по банковскому надзору и Международной ассоциации страховых надзоров.