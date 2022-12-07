Можно ли питаться одним мясом и насколько это безопасно для здоровья

У мясной диеты есть как сторонники, так и противники, исследований на эту тему не так уж и много, поэтому вопрос остается открытым.

Что такое мясная диета? Это не значит, что вы будете есть одно лишь мясо. Однако большая часть рациона в таком случае состоит именно из мясных продуктов.

Кроме них допускается употребление любой пищи животного происхождения. Это могут быть молочные продукты, рыба, животные жиры (сало, топленое масло).

Как отразится такой способ питания (с исключением растительной пищи) на здоровье, исчерпывающих исследований по этому вопросу пока нет.

Аргументы в пользу мясной диеты, высказанные ее сторонниками:

возможность контролировать вес;

улучшение работы сердца;

нормализация пищеварения;

хороший метаболизм;

повышение умственных способностей;

подавление воспалительных процессов;

предупреждение аутоиммунных болезней.

Побочные эффекты при такой диете тоже неизбежны, но они, как правило, уходят через месяц, после привыкания организма.

К негативным симптомам можно отнести диарею, головные боли, запор, плохой запах изо рта, обезвоживание.

Какую пользу дают продукты животного происхождения: витамины В6, В12, йод, селен, кальций, белок, омега-3.

Приверженцы растительной пищи утверждают, что в день нужно употреблять минимум пять раз овощи и фрукты. Рекомендуемый объем порции - 80 г.

По мнению экспертов Eatwell Guide, одна третья всего рациона должна состоять из продуктов, богатых крахмалом, и цельнозерновых продуктов.

Что будет, если полностью исключить растительную пищу? В организм не будет поступать клетчатка, что неизбежно и негативно повлияет на сердце и работу кишечника.