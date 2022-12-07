У вас плохо пахнет изо рта - не беда, один бокал вина, и проблемы больше нет

Согласно проведенным исследованиям, вино способно уничтожать бактерии, вызывающие кариес и заболевания десен.

Выпивая бокал вина, можно защитить зубы от вредных бактерий, которые провоцируют появление кариеса. Также, по мнению исследователей, вино помогает бороться с болезнями десен.

Ученые предположили, что напиток содержит антиоксиданты, которые не позволяют вредоносным микроорганизмам прикрепляться к деснам.

Эти бактерии, попав в кровь, могут вызвать болезни сердца и даже рак.

Возможно, в будущем на основе антиоксидантов, содержащихся в вине, будут созданы специальные зубные пасты и ополаскиватели для рта.

Это решило бы спорный вопрос о пользе употребления алкоголя на постоянной основе.

До сих пор ученые не сошлись во мнении: полезны ли спиртные напитки в умеренных дозах каждый день или нет.

Бактерии во рту ведут к появлению язв, кровоточивости десен, боли при приеме пищи, неприятному запаху, потере зубов.

Испанские ученые утверждают: антиоксиданты в живом красном вине при борьбе с бактериальным налетом эффективнее семян винограда и экстракта красного вина, имеющиеся в продаже.