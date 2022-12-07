В Германии по подозрению в подготовке госпереворота задержали россиянку и ещё 24 человек

Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании россиянки и ещё 24 человек по подозрению в подготовке государственного переворота.

7 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры Федеративной Республики Германия на официальном веб-сайте сообщила об аресте в германских федеральных землях Баден-Вюртемберге, Баварии, Берлине, Гессене, Нижней Саксонии, Саксонии, Тюрингии и в одном случае в австрийском городе Китцбюэль и в итальянском Перуджа подозреваемых в подготовке к совершению государственного переворота.

В ведомстве уточнили, что в ходе массовых арестов были задержаны 25 предполагаемых членов и сторонников террористической организации, среди которых гражданка Российской Федерации Виталия Б., арестованная в соответствии со статьёй § 129a abs. 5 s. 1 уголовного кодекса Германии.

В настоящее время в судебном порядке начаты обыски более чем в 130 объектах расположенных на вышеуказанных территориях, а также в других федеральных землях (Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саар).