Что съесть ночью, если очень хочется: мнение диетолога Татьяны Мещеряковой

Перекусы в ночное время - частое явление, особенно для жителей мегаполисов с их бешеным ритмом жизни. Какие продукты подходят для этого, рассказала нутрициолог, эксперт по здоровому питанию Татьяна Мещерякова.

Многие люди ведут активную ночную жизнь.

Не спят в темное время суток по разным причинам: у кого-то бессонница, кто-то работает, а кто-то просто перепутал день с ночью и сбил свои биологические ритмы.

В любом случае, если ты не спишь ночью, то рано или поздно почувствуешь голод.

Татьяна Мещерякова:

"Высокий ритм жизни, яркие дневные эмоции, уличное освещение и активное дорожное движение за окном стирают грани между днем и ночью. Естественные биологические ритмы нарушаются, человек не понимает, спать ему или бодрствовать. Чтобы чем-то себя занять, многие отправляются к холодильнику"

Конечно, в идеале есть по ночам не стоит. Ограничивать себя в еде надо уже за несколько часов до сна.

Тогда желудок будет ночью отдыхать, а это крайне важно для нормального функционирования ЖКТ днем.

Однако, если ночью человек бодрствует, легкий символический перекус не помешает и не навредит.

Что советует диетолог в качестве безвредного ночного перекуса:

"Если нет возможности избежать ночного перекуса — съешьте банан или нежирный йогурт. Подойдут также термически обработанные овощи (исключая картофель), легкий овощной салат, легкие хлебцы (ржаные, гречневые, рисовые), легкие злаковые батончики (избегайте слишком сладкого вкуса, так как он провоцирует на обильный перекус)"

Мясные блюда, по мнению врача, не подходят для ночной еды. Также под запретом мучные изделия, сладости, полуфабрикаты и цитрусовые фрукты.

Чтобы избавить себя от привычки есть по ночам, надо придерживаться стойкого режима питания днем: 3-4 приема пищи в одно и то же время. Поможет и коррекция режима сна и бодрствования.

Оптимальный вариант - вставать в 6-7 утра и ложиться в 22-23 часа вечера.