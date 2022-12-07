Требования к профессии бортпроводника: что нужно знать тем, кто планирует карьеру в небе

К романтической профессии стюардессы или бортпроводника предъявляются строгие требования по здоровью и личным качествам.

Конкретные требования к соискателям на должность бортпроводника независимо от пола выдвигает авиакомпания, но существуют и универсальные критерии соответствия. В первую очередь кандидат должен обладать хорошим здоровьем и стрессоустойчивостью, поскольку частые перелеты могут спровоцировать обострение имеющихся заболеваний. Перед каждым полетом стюарды проходят медицинский контроль наряду с пилотами.

Безусловным бонусом будет знание нескольких иностранных языков, а английский является обязательным. Бортпроводник должен опрятно и привлекательно выглядеть, но моделью быть необязательно, по весу и росту обычно не отбирают. Но есть ограничение по татуировкам и пирсингу на открытых участках тела.

Важен и характер. Стюард общается с пассажирами, поэтому важно быть доброжелательным, коммуникабельным, уметь сглаживать острые углы и разрешать конфликты.