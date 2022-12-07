Руаль Амундсен и Абель Тасман: какие земли открыли эти исследователи и путешественники

Экспедиции Абеля Тасмана и Руаля Амундсена в разное время открыли человечеству новые границы существующих земель, и обогатили научное знание.

Время географических открытий можно смело назвать эпохальным, великим временем, когда цивилизованный мир очнулся от средневековой спячки и начал осваивать новые земли. Практически все европейские страны на том отрезке истории посылали морские экспедиции искать богатства и новые земли.

На север и на юг устремлялись корабли, несшие амбиции авантюрных мореплавателей в неизвестность. Некоторые из них были успешны, некоторые погибали под напором волн и пиратских налетов, а некоторые входили в историю. Именно о них и пойдет речь.

Впечатляют успехи уроженца Норвегии Руаля Амундсена. Два судна этого путешественника совершили два первых в мире плавания: одно в 1903-1906 годах на корабле Йоа через северо-запад от острова Гренландия до Аляски, другое в 1911 году на Фраме, когда Р. Амундсен первым в истории достиг границ Южного Полюса.

А теперь обратимся к исследованиям более теплых земель. Две выдающиеся морские экспедиции совершил знаменитый Абель Тасман. Он искал Южный материк (Австралию), но первое его плавание в 1642-1643 годах подарила миру Новую Зеландию, острова Тонга и Фиджи, а также море, названное в честь первооткрывателя Тасмановым. В ходе второй экспедиции Тасман исследовал западное и северное австралийские побережья и установил, что Австралия все-таки единый большой материк.