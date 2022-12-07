Реакция организма на овсянку, если есть ее ежедневно

Но все ли так просто? Действительно ли, заварив овсянку, можно получить такое количество пользы, в котором нас убеждали всю жизнь?

Польза овсяной каши:

стимулирует работу органов ЖКТ,

клетчатка в составе работает как ершик для кишечника, помогая выводить токсины и шлаки из организма, которые накопились за ночь,

обволакивает стенки желудка, снижая воздействие на слизистую агрессивных кислот, например, желчи.

Вред овсяной каши:

В овсяной крупе содержится фитиновая кислота, которая выводит из организма кальций, калий, магний, цинк, железо и др., которые содержатся в крупе.

По данным исследований, если ежедневно есть овсяную кашу на завтрак, на протяжении года, можно нанести серьезный вред здоровью.

Практически не содержит белка, поэтому ее лучше выбирать для обеда или ужина. Если же завтрак без овсянки - не завтрак, ее нужно миксовать с белковыми продуктами - яйца, рыба, куриная грудка, йогурт без добавок и т.д.

Достаточно калорийный продукт, и людям, желающим похудеть, не стоит на нее налегать. В 100 гр каши содержится 350 ккал, а если она с добавлением орехов, сливок или молока - то еще больше.

В овсяных хлопьях типа Экстра содержится много крахмала, который способствует набору веса.

Овсяная каша богата кальцием, калием, магнием, цинком, железом и др. витаминами и минеральными веществами.

Ошибки, которые часто допускают любители "овсяночки на завтрак":

Чаще всего утром люди предпочитают еду, которая быстро готовится: тосты с маслом, бутерброд с колбасой, овсяная каша, которую нужно просто залить кипятком. И это первая и главная ошибка - выбор каши быстрого приготовления.

Основная польза крупы сохраняется в виде минимально обработанного продукта. Т.е. цельнозерновая. А если она не только измельченная в пыль, а еще и прошедшая некую термическую обработку - пользы 0. Поэтому стоит останавливать свой выбор на Геркулесе, который необходимо варить минут 15-20.

В овсянку быстрого приготовления добавляют множество совсем НЕполезных компонентов - усилители вкуса, ароматизаторы, консерванты и т.д.

Лучше, сварив кашу, самостоятельно добавить ложку меда, орешки, порезанные фрукты. Залить ее йогуртом или полить финиковым сиропом. Вариантов - множество!

Большинство людей считает, что правильный вариант приготовления овсянки - хлопья грубого помола на воде.

Но это ошибочное мнение. Овсяные хлопья богаты витамином Е, который является жирорастворимым. Поэтому, чтобы получить пользу от каши, ее следует варить на молоке или добавлять сливки. Если по каким-то причинам молочная продукция - не ваш вариант, стоит обратить внимание на различные орехи и добавлять чайную ложку растительного масла, например, льняного. А можно и сливочного. Помните - "кашу маслом не испортишь"? Это как раз про овсянку.

Клетчатка помогает понизить уровень сахара и "плохого" холестерина в крови.

Мой вывод:

Полностью исключать овсяную кашу из рациона не стоит, тем более, если вы едите ее с удовольствием.

2-3 раза в неделю вполне достаточно, в остальные дни обратить внимание на гречку, кукурузную, рисовую, пшеничную, пшенную и др.

Нужно подойти у выбору продукта не с точки зрения простоты приготовления, а получения пользы.

Чем меньше сахара на завтрак - тем лучше.

Овсянка+белок= польза.