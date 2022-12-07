Полиция задержала президента Перу Кастильо после объявления ему импичмента

Перуанские правоохранители задержали президента Педро Кастильо после того, как парламентарии страны проголосовали за его отставку.

Вечером среды члены парламента Чили объявили импичмент местному президенту Педро Кастильо, который попытался единолично распустить данный государственный орган. По данным СМИ, 101 чилийский парламентарий проголосовал за отставку Кастильо, что является абсолютным большинством голосов.

Известно, что после объявления импичмента президенту Перу Педро Кастильо был задержан местными полицейскими, поскольку некоторые из политиков страны объявили его в попытке госпереворота.