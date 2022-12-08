Российская модель с протезом вместо руки стала лицом зарубежного глянцевого журнала
Девушка родилась с аплазией кисти и части предплечья, потому носит протезы, но это не мешает ей развиваться в разных направлениях.
Российская модель Вероника Левенец снялась для обложки декабрьского номера болгарского журнала Grazia. Девушка родилась с аплазией кисти и части предплечья, потому носит протезы.
Для обложки кибермодель снялась с протезом российского производства. Она является амбассадором компании из России, которая создала для звезды дизайнерские протезы с кристаллами Swarovski, сообщает Сплетник.ру.
Вероника снялась не только для фотосессии, но и дала интервью изданию, где рассказала о модельной карьере, инклюзивности и планах по развитию своего благотворительного фонда.
"К сожалению, многие фэшен-агентства еще не готовы работать с подобными моделями. Я думаю, есть стереотип, будто человек с инвалидностью замкнут в себе. Но это не так", — поделилась модель.
Бионический протез никак не мешает Веронике вести полноценную жизнь, и на своем примере она показывает, что все возможно. Левенец замужем, у нее есть ребенок, в 2018 году девушка окончила журфак МГУ. Она много путешествует и занимается спортом, а в последние несколько лет развивает и модельную карьеру.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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