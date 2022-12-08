Манучаров сообщил, что экскурсия по замку Пугачевой и Галкина грозит тюремным сроком

В сети появилась информация, что в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь проводится экскурсия. Стоимость билета в "музей" - 10 000 российских рублей.

Актер и ведущий Вячеслав Манучаров объяснил, чем может обернуться "прогулка" по замку в деревне Грязь.

Артист считает затею с экскурсией по строению провокацией Аллы Пугачевой.

Манучаров разместил в сети снимок билета на экскурсию по владениям Пугачевой и Галкина, в котором сообщается, что вырученные средства (10 000 российских рублей за билет) направляются в благотворительный фонд супруги президента Украины Елены Зеленской.

Манучаров отметил, что желающих попасть внутрь жилища знаменитостей может поджидать тюрьма.

Билеты, как и вся история с экскурсией оказались фейком.