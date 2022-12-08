Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины

Белорусский Нацбанк принял решение об изъятии евро из валютной корзины страны из-за падения спроса на данное расчётное средство.

В пятницу Национальный банк Республики Беларусь опубликовал новый пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что с 12 декабря евро будет полностью изъят из белорусской валютной корзины. Причиной удаления данной валюты из корзины является падение спроса на неё: из-за возрастания товарооборота между Минском и странами "Азиатской пятёрки" Беларусь нуждается в российском рубле и китайском юане.

По данным пресс-службы Нацбанка РБ, евро будет окончательно изъят из белорусской валютной корзины 12 декабря, после чего доля российского рубля в ней составит 60 процентов, доллара - 30 процентов, а юаня - 10 процентов.