В Министерстве обороны России рассказали о поражении ряда украинских ударных установок, которые были поставлены Киеву коллективным Западом.

Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщает, что за сутки ведения спецоперации российские войска сумели уничтожить пять установок MLRS и MARS-II немецкого и американского производства, которые были поставлены украинской армии и дислоцировались в Запорожской области.

Также Конашенков утверждает, что российские военные поразили две американские реактивные системы залпового огня HIMARS в Донецкой Народной республике.