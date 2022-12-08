Минобороны РФ: войска России уничтожили установки ВСУ MLR, MARS-II и HIMARS
2022-12-08 14:04
В Министерстве обороны России рассказали о поражении ряда украинских ударных установок, которые были поставлены Киеву коллективным Западом.
Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщает, что за сутки ведения спецоперации российские войска сумели уничтожить пять установок MLRS и MARS-II немецкого и американского производства, которые были поставлены украинской армии и дислоцировались в Запорожской области.
Также Конашенков утверждает, что российские военные поразили две американские реактивные системы залпового огня HIMARS в Донецкой Народной республике.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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