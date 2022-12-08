Медведев: смертная казнь в России может вернуться без изменения Конституции

Экс-президент России Дмитрий Медведев утверждает, что возвращение смертной казни в стране является возможным.

Днём пятницы зампостпреда Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что считает возможным возвращение смертной казни в стране без внесения изменений в основной закон страны, которым является Конституция.

По мнению Медведева, поводом для возвращения смертной казни в РФ могут стать условия военного времени или рост числа особо тяжких преступлений в государстве.

Примечательно, что ранее Дмитрий Медведев допускал возвращение смертной казни в России из-за выхода Москвы из Совета Европы после начала спецоперации в Украине.

В свою очередь Путин выступил против возвращения смертной казни, и считает, что возвращать смертную казнь, меняя ради этого Конституцию, не стоит.

Путин также дал обещание россиянам, что практика использования в судах кандалов для подозреваемых в экономических преступлениях будет прекращена.