Министерство обороны России рассказало о ликвидации 90 польских наёмников, воевавших на стороне ВСУ.

8 декабря пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков сообщил, что за сутки ведения СВО российская тактическая и стратегическая военная авиация нанесла огневое поражение пункту дислокации польских наёмников армии Украины возле населённого пункта Боровское в Харьковской области.

Конашенков утверждает, что в результате высокоточного ракетного удара по базе иностранных военных формирований авиация ВКС РФ ликвидировала свыше 90 наёмников, прибывших в Украину из Польши.