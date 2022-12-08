МО РФ: авиация России уничтожила 90 наёмников Польши возле Боровского
2022-12-08 14:53
Министерство обороны России рассказало о ликвидации 90 польских наёмников, воевавших на стороне ВСУ.
8 декабря пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков сообщил, что за сутки ведения СВО российская тактическая и стратегическая военная авиация нанесла огневое поражение пункту дислокации польских наёмников армии Украины возле населённого пункта Боровское в Харьковской области.
Конашенков утверждает, что в результате высокоточного ракетного удара по базе иностранных военных формирований авиация ВКС РФ ликвидировала свыше 90 наёмников, прибывших в Украину из Польши.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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