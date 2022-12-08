МИД РФ: американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута

В российском МИДе сообщили о состоявшемся обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута.

В четверг, 8 декабря 2022 года, пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации сообщила о состоявшейся в аэропорту Абу-Даби процедуре обмена гражданки США Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

Российский предприниматель Бут был осужден в 2012 году в Соединённых Штатах на 25 лет тюрьмы, в то время как американская баскетболистка Грайнер в этом году была приговорена Химкинским судом к 9 годам колонии за перевозку гашишной смеси.