Асмус и Харламов устроили публичные разборки

Критина Асмус не стала тянуть с ответом, когда ее экс-супруг, комик Гарик Харламов на всю округу заявил, что оставил бывшей "облеванный и обоссаный" дом.

Кристина Асмус обратилась к бывшему мужу, комику Гарику Харламову через соцсеть.

Артистка заявила, что хорошо бы экс-супругу овладеть чувством такта и честностью, а то на одном чувстве юмора далеко не уедешь.

Актриса заверила, что никакой дом ей Харламов не оставлял, а также ни копейки денег.

На что Харламов заявил, что она и их дочь живут на его полном обеспечении.