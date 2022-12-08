Асмус и Харламов устроили публичные разборки
2022-12-08 17:52
Критина Асмус не стала тянуть с ответом, когда ее экс-супруг, комик Гарик Харламов на всю округу заявил, что оставил бывшей "облеванный и обоссаный" дом.
Кристина Асмус обратилась к бывшему мужу, комику Гарику Харламову через соцсеть.
Артистка заявила, что хорошо бы экс-супругу овладеть чувством такта и честностью, а то на одном чувстве юмора далеко не уедешь.
Актриса заверила, что никакой дом ей Харламов не оставлял, а также ни копейки денег.
На что Харламов заявил, что она и их дочь живут на его полном обеспечении.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины
Москалькова: ведутся переговоры с Киевом по обмену гражданских лиц
Меркель: Киев использовал Минские соглашения для подготовки к войне
Пять комнатных растений, которые любят расти в тесноте
Financial Times: ВСУ планируют атаковать военные объекты России в Сибири