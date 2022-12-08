Самодельному автомобилю, построенному ленинградским инженером семьдесят лет назад, вернули оригинальный облик благодаря фото

APS
2022-12-08 19:42

Качественное цветное фото сделал американец Джон Шульц, путешествовавший по Советскому Союзу в 1958 году.

Двухместный кабриолет «Ленинград» был построен инженером Аркадием Бабичем в 1956 году.

Автомобиль выглядел очень эффектно: широкий приземистый кузов, рельефные крылья, хромированный декор, двухцветная окраска...

Хорошо видно, что качество исполнения кузова было весьма высоким, на уровне серийной продукции автозаводов.

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    Основные узлы и агрегаты для создания «Ленинграда»  Аркадий Бабич позаимствовал у большого ГАЗ-12.

    Под капотом машины стоял рядный шестицилиндровый мотор объёмом 3,5 литра и мощностью 90 л. с., работающий в сочетании с трёхступенчатой коробкой передач.

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    О дальнейшей судьбе автомобиля информации немного.

    Известно, что несколько лет назад «Ленинград», а точнее то, что от него осталось, выставили на продажу: машина была не на ходу, она лишилась родного мотора и части деталей, кузов сильно пострадал от ржавчины.

    Казалось, что на этом история самодельного кабриолета и закончится, но в итоге машину купили энтузиасты из Латвии. И не просто купили, а полностью восстановили, вернув «Ленинграду» исходный вид.

Опубликовано: Владимир Беть