Самодельному автомобилю, построенному ленинградским инженером семьдесят лет назад, вернули оригинальный облик благодаря фото
Качественное цветное фото сделал американец Джон Шульц, путешествовавший по Советскому Союзу в 1958 году.
Двухместный кабриолет «Ленинград» был построен инженером Аркадием Бабичем в 1956 году.
Автомобиль выглядел очень эффектно: широкий приземистый кузов, рельефные крылья, хромированный декор, двухцветная окраска...
Хорошо видно, что качество исполнения кузова было весьма высоким, на уровне серийной продукции автозаводов.
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Основные узлы и агрегаты для создания «Ленинграда» Аркадий Бабич позаимствовал у большого ГАЗ-12.
Под капотом машины стоял рядный шестицилиндровый мотор объёмом 3,5 литра и мощностью 90 л. с., работающий в сочетании с трёхступенчатой коробкой передач.
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О дальнейшей судьбе автомобиля информации немного.
Известно, что несколько лет назад «Ленинград», а точнее то, что от него осталось, выставили на продажу: машина была не на ходу, она лишилась родного мотора и части деталей, кузов сильно пострадал от ржавчины.
Казалось, что на этом история самодельного кабриолета и закончится, но в итоге машину купили энтузиасты из Латвии. И не просто купили, а полностью восстановили, вернув «Ленинграду» исходный вид.
Опубликовано: Владимир Беть