Самодельному автомобилю, построенному ленинградским инженером семьдесят лет назад, вернули оригинальный облик благодаря фото

Под капотом машины стоял рядный шестицилиндровый мотор объёмом 3,5 литра и мощностью 90 л. с., работающий в сочетании с трёхступенчатой коробкой передач.

О дальнейшей судьбе автомобиля информации немного.

Известно, что несколько лет назад «Ленинград», а точнее то, что от него осталось, выставили на продажу: машина была не на ходу, она лишилась родного мотора и части деталей, кузов сильно пострадал от ржавчины.

Казалось, что на этом история самодельного кабриолета и закончится, но в итоге машину купили энтузиасты из Латвии. И не просто купили, а полностью восстановили, вернув «Ленинграду» исходный вид.