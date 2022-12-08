МИД РФ: в Абу-Даби завершился процесс обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер

Министерство иностранных дел России сообщило о завершении по обмену заключёнными между Москвой и Вашинтоном.

Вечером 8 декабря пресс-служба российского МИДа сообщила, что в Абу-Даби состоялся процесс обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер. Отмечается, что перед обменом заключённых их тюремные сроки были аннулированы в России и Соединённых Штатах.

Известно, что Бут был приговорён к двадцати пятя годам лишения свободы в США, поскольку местные власти признали его виновным в попытке незаконной продажи оружия и содействии террористическим организациям.

Грайнер является представителем американской баскетбольной сборной и была задержана в Москве за попытку провоза запрещённых наркотических средств: в её картриджах для электронных сигарет обнаружили гашишное масло.

Примечательно, что Виктор Бут, который летел из Абу-Даби в Москву на самолёте, сумел позвонить своим родным во время дозаправки воздушного судна в Махачкале, попросив их не беспокоиться о нём.

Также сообщается, что в российском Министерстве иностранных дел заявили о изначальном нежелании Вашингтона обсуждать обмен Виктора Бута, однако в конечном итоге правительство США пошло Москве на уступки.