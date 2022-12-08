Патрушев: США и их союзники по НАТО намерены ослабить или уничтожить Россию

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США и их союзники по блоку НАТО намерены ослабить или уничтожить Россию любой ценой.

В четверг, 8 декабря 2022 года, издание «Российская газета», со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сообщила о том, что долгосрочной целью США и их союзников по Североатлантическому альянсу является уничтожение или ослабление России любой ценой.

Патрушев также считает, что коллективный Запад намерен сломать архитектуру безопасности в Евразии, а также подчеркнул факт того, что агрессивное расширение военной инфраструктуры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе ведет к дальнейшему росту напряженности.