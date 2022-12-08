Дочь Анастасии Заворотнюк покинула Россию

26-летняя модель, блогер Анна Заворотнюк планирует посетить Стамбул, Баку, а потом Дубай.

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала в соцсетях, что собирается в длительное путешествие, сообщает Рамблер.

«Собираюсь в длинное путешествие. Полечу в Стамбул, затем в Баку, а оттуда в Дубай. В один чемодан надо для каждого из этих городов собрать вещи. Погода в них абсолютно разная», — поделилась Заворотнюк.

По словам модели, она не справилась с задачей: в ее чемодан поместилась лишь одежда, подходящая для Дубая.

Вскоре Анна опубликовала в сторис видео с борта самолета.

Ранее дочь Заворотнюк выложила снимок и видео из бани в Подмосковье. Поклонников восхитили и атмосфера, и внешний вид блогера.