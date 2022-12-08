Кей-поп-звезду Криса Ву может ждать химическая кастрация

Канадско-китайского певца судили за изнасилование в Китае. Но, если по отбытии срока он вернется в Канаду, его могут принудить там к данной процедуре.

Пекинский суд 25 ноября приговорил канадско-китайского певца и экс-участника EXO Криса Ву к 13-ти годам тюремного заключения. Его признали виновным в изнасиловании, а также организации оргии.

Отбывать наказание артист будет в Китае. Местные СМИ задаются вопросом: будет ли Крис подвержен химической кастрации после возвращения в Канаду, ведь в этой стране ее проводят в отношении совершивших изнасилование.

Такая процедура включает насильственное подавление полового влечения - путем введения наркотиков или гормонов. Служба исправительных учреждений Канады, как известно, сочетает для осужденных за изнасилование химическую кастрацию и групповое консультирование, а также когнитивно-поведенческую терапию.

Как напоминает издание, 19-летняя студентка Ду Мэйчжу из Пекина в июле 2021 года опубликовала пост, где обвинила 23-летнего исполнителя в том, что он напоил ее, а потом принудил к сексу. Жертве тогда было 17 лет.

После этого с подобными обвинениями выступили другие девушки, и Ву задержали.