Бойцы спецназа Косово блокировал северную часть Косовска-Митровицы
2022-12-09 05:36
Более 200 косовских спецназовцев блокировали северную часть края Косово и Метохии.
Крупные силы правоохранительных органов самопровозглашенной Республики Косово, заняли северную часть Косовска-Митровицы, населенную сербами, передает портал Kosovo online.
"Более 200 бойцов спецназа полиции Коссово при поддержке бронетехники перешли из южного (албанского) сектора в северный (сербский). Спецназовцы расположились по краям Косовска-Митровица", - говорится в сообщении.
Портал отмечает, что в городе сложилась напряженная обстановка. Кафе и магазины закрыты.
Опубликовано: Максим Алексеев
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