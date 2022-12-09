Бойцы спецназа Косово блокировал северную часть Косовска-Митровицы

APS
2022-12-09 05:36

Более 200 косовских спецназовцев блокировали северную часть края Косово и Метохии.

Крупные силы правоохранительных органов самопровозглашенной Республики Косово, заняли северную часть Косовска-Митровицы, населенную сербами, передает портал Kosovo online.

"Более 200 бойцов спецназа полиции Коссово при поддержке бронетехники перешли из южного (албанского) сектора в северный (сербский). Спецназовцы расположились по краям Косовска-Митровица", - говорится в сообщении.

Портал отмечает, что в городе сложилась напряженная обстановка. Кафе и магазины закрыты.

Опубликовано: Максим Алексеев