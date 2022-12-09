Цена на российскую нефть рухнула

Введение странами Большой семерки и Евросоюза потолочной цены на нефть из России резко сказалась на ее стоимости.

По данным агентства Блумберг ограничительные меры привели к тому, что сейчас баррель нефти Уралс торгуется дешевле 44 долларов.

При этом аналитики издания указываю, что пике цены на российскую нефть еще не достигло предела. ожидается, что Уралс станут покупать вдвое дешевле марки Брент.

Российская нефть поставляемая морем, согласно введенному потолку цен, и так не может стоить дороже 60 долларов. Но сейчас и Брент демонстрирует падение, так что пике Уралс будет еще круче.