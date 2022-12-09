Эксперты объяснили, почему люпин является самой эффективной насадкой для карповых рыб

Но для этого его нужно приготовить по проверенному опытными рыбаками рецепту.

Правильно выбранная насадка - одна из важных составляющих удачной рыбалки. Как правильно ее применять?

По понятным причинам люпин чаще используется в летний период - с середины июля до конца августа. Но, чтобы люпин реально работал, нужно его правильно приготовить.

Для этого нужно заранее изучить все рецепты. При этом выбрать именно кормовой люпин. Для приготовления люпина надо взять один стакан зерен - его хватит минимум на 2-3 рыбалки. Далее выбранные зерна пересыпать в емкость, залить водой. Если вода из-под крана, то ее надо отстаивать или использовать фильтр.

Дать залитым семенам постоять не менее суток. После замачивания используемые зерна должны набухнуть и увеличиться минимум в 2 раза. После этого емкость поставить на огонь и варить 30-40 минут.

По окончании варки зерна вместе с водой переложить в емкость, с которой планируется идти на рыбалку, добавить столовую ложку сахара и взболтать. Закрыть плотной крышкой.

Банку закутать в полотенце, создавая эффект термоса. Все, что внутри, начнет остывать и бродить, дать на это 3-5 суток. Если по истечении этого времени зерна покрылись слизью, значит, все было сделано правильно.

Данную наживку можно использовать на рыбалке. Она очень эффективна, если предполагаемый улов - карп, сазан, лещ, карась и даже язь.