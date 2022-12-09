Компания «Дисней» представила программу для мгновенного старения лица

Разработчики показали, как автоматически можно изменить возраст героя для съемки видео.

Теперь эликсир молодости заменит искусственный интеллект: возраст киногероев будет мгновенно меняться с его помощью.

Смена лиц для видео происходит на студии "Уолт Дисней" автоматически. Не нужно много часов корпеть над визуальными эффектами - нейросеть моментально омолодит или состарит актеров.

Ранее эта задача решалась в кинопроизводстве непросто. Художники многодневно корпели над стиранием морщин и удалением других возрастных признаков или попросту заменяли киногероя более молодым компьютерным двойником.

Новая технология полностью отвечает потребностям Голливуда и меняет лицо актера автоматически, в режиме онлайн.