Компания «Дисней» представила программу для мгновенного старения лица
Разработчики показали, как автоматически можно изменить возраст героя для съемки видео.
Теперь эликсир молодости заменит искусственный интеллект: возраст киногероев будет мгновенно меняться с его помощью.
Смена лиц для видео происходит на студии "Уолт Дисней" автоматически. Не нужно много часов корпеть над визуальными эффектами - нейросеть моментально омолодит или состарит актеров.
Ранее эта задача решалась в кинопроизводстве непросто. Художники многодневно корпели над стиранием морщин и удалением других возрастных признаков или попросту заменяли киногероя более молодым компьютерным двойником.
Новая технология полностью отвечает потребностям Голливуда и меняет лицо актера автоматически, в режиме онлайн.
Опубликовано: Наталья Павлова