Сборные Беларуси и России не примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже
МОК оставил в силе санкции против Беларуси и России, запретив странам принимать участие Олимпиаде-2024 в Париже.
9 декабря пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила о том, что «подавляющее большинство участников» 11-го Олимпийского саммита приняло решение сохранить введённые против Беларуси и России санкционные ограничения.
Данные санкции включают в себя запрет на проведение международных спортивных мероприятий в Беларуси и России, а также демонстрацию флага, гимна или любых других средств идентификации государств на любых спортивных мероприятиях или встречах.
Отмечается, что белорусские и российские спортсмены могут выступать под нейтральным флагом или представлять команды других стран, соблюдая установленные запреты.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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