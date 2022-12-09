Сборные Беларуси и России не примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже

МОК оставил в силе санкции против Беларуси и России, запретив странам принимать участие Олимпиаде-2024 в Париже.

9 декабря пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила о том, что «подавляющее большинство участников» 11-го Олимпийского саммита приняло решение сохранить введённые против Беларуси и России санкционные ограничения.

Данные санкции включают в себя запрет на проведение международных спортивных мероприятий в Беларуси и России, а также демонстрацию флага, гимна или любых других средств идентификации государств на любых спортивных мероприятиях или встречах.

Отмечается, что белорусские и российские спортсмены могут выступать под нейтральным флагом или представлять команды других стран, соблюдая установленные запреты.