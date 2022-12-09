AFP: замглавы Европарламента Ева Кайли задержана в Бельгии по делу о коррупции

В Бельгии правоохранители задержали замглавы Европарламента Еву Кайли в рамках коррупционного дела в связи с чемпионатом мира по футболу 2022 года в Катаре.

9 декабря французское информационное агентство Agence France-Presse сообщило о задержании заместителя главы Европейского парламента Евы Кайли в бельгийской столице Брюсселе.

Обозреватели AFP утверждают, что Кайли задержана сотрудниками полиции по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу 2022 года, который проходит в Государстве Катар.