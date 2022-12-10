Аргентина обыграла Нидерланды и стала вторым полуфиналистом ЧМ по футболу
2022-12-10 01:11
На чемпионате мира по футболу в Катаре определился второй полуфиналист. Им стала сборная Аргентины, обыгравшая команду Нидерландов.
Основное время закончилось с со счетом 2:2. С аргентинской стороны авторами голов стали Науэль Молина и Лионель Месси, с голландской – Ваут Вегорст.
Но Аргентина оказалась сильнее в серии пенальти. Итоговый счет игры – 4:3. Теперь аргентинская сборная встретится с полуфинале с командой Хорватии.
Четвертьфинальные матч определит победителя между сборными Марокко и Португалии, Англии и Франции. Обе игры пройдут 10 декабря.
Опубликовано: Светлана Репина