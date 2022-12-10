Китайские власти запретили импорт морепродуктов из Тайваня

Китай обновил систему таможенного оформления и приостановил импорт морепродуктов из Тайваня.

В результате под запретом оказалась продукция общей стоимостью около 196 млн долларов. Особенно сильно эта мера ударила по компаниям, которые занимаются промыслом тихоокеанской сайры, тунца и кальмаров.

Тайваньские организации сейчас пытаются узнать, какие документы нужны для прохождения таможенных процедур по новому порядку.

Сообщается, что теперь в Китае усложнилась процедура таможенной регистрации.