Китайские власти запретили импорт морепродуктов из Тайваня
2022-12-10 01:23
Китай обновил систему таможенного оформления и приостановил импорт морепродуктов из Тайваня.
В результате под запретом оказалась продукция общей стоимостью около 196 млн долларов. Особенно сильно эта мера ударила по компаниям, которые занимаются промыслом тихоокеанской сайры, тунца и кальмаров.
Тайваньские организации сейчас пытаются узнать, какие документы нужны для прохождения таможенных процедур по новому порядку.
Сообщается, что теперь в Китае усложнилась процедура таможенной регистрации.
Опубликовано: Светлана Репина
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