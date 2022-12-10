Косьчиньский: Евросоюз вонзил Польше нож в спину
2022-12-10 03:27
Бывший глава польского Минфина Тадеуш Косьчиньский считает, что Евросоюз предал его страну в сложные времена.
По его словам, ЕС вонзил Польше нож в спину, заблокировав финансирование. Он отметил, что в разгар украинского конфликта не время думать о таких вопросах.
Косьчиньский назвал политику Евросоюза недостаточно гибкой в нынешних обстоятельствах, напомнив, что сейчас Польша оказывает помощь соседней Украине.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна больше не собирается идти на уступки Еврокомиссии.
Опубликовано: Светлана Репина
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