Косьчиньский: Евросоюз вонзил Польше нож в спину

Бывший глава польского Минфина Тадеуш Косьчиньский считает, что Евросоюз предал его страну в сложные времена.

По его словам, ЕС вонзил Польше нож в спину, заблокировав финансирование. Он отметил, что в разгар украинского конфликта не время думать о таких вопросах.

Косьчиньский назвал политику Евросоюза недостаточно гибкой в нынешних обстоятельствах, напомнив, что сейчас Польша оказывает помощь соседней Украине.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна больше не собирается идти на уступки Еврокомиссии.