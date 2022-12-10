Отар Кушанашвили признался, что оговорил Аллу Пугачеву

Журналист вспомнил, как однажды в эфире развлекательной программы заявил, будто у него случилась драка с певицей.

Отар Кушанашвили признался в том, что в девяностых выдумал скандальную историю про Аллу Пугачеву, чтобы поднять свой рейтинг.

В интервью для YouTube-шоу "Я себя знаю!" журналист вспомнил, как однажды в эфире развлекательной программы поведал вымышленную историю, которая очерняет репутацию Примадонны. Журналист заявил, будто у него случилась драка с певицей.

"Я все придумал - от начала до конца. Сказал, что ударил ее в подбородок, и она отлетела. Позже мне показали пленку, и я сам удивлялся: "Как могло в голову такое прийти?! Наврал, чтобы себе набить цену", — признался Кушанашвили.

Пугачева после этого подала в суд на журналиста, обвинив его в клевете. Певица тогда выиграла судебное разбирательство. Спустя годы Кушанашвили признается, что жалеет о сказанном.

"В жизни такого не было! Зачем это говорил?! Никогда такой истории не было", — отметил журналист.