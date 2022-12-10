NНN: Япония планирует разместить на границе с Россией гиперзвуковые ракеты
Минобороны Японии планирует разместить на островах Кюсю и Хоккайдо подразделения, вооруженные гиперзвуковыми ракетами.
Министерство обороны Японии планирует создать в Силах самообороны два подразделения, вооруженные гиперзвуковыми ракетами и разместить их на островах Кюсю и Хоккайдо (граничат с Сахалином и Курильскими островами), сообщает телеканал NНN со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве страны.
NНN рассказал, что речь идет об оружии с дальностью поражения в несколько сотен километров. В течении нескольких лет дальность пуска планируется увеличить до 1000 километров. Новые подразделения должны быть сформированы к 2026 году.
Ранее газета Mainichi Shimbun писала, что в минобороны Японии задумались о разработке гиперзвукового оружия с дальностью поражения от 2 до 3 тысяч километров.
Опубликовано: Максим Алексеев
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